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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:19

Младший сержант из Воронежской области не дал ВСУ занять стратегически важную высоту

Героизм Семена Никитина отметили в Минобороны РФ
Мария Щербакова
В ходе СВО отличился уроженец Новоусманского района

В ходе СВО отличился уроженец Новоусманского района

Фото: Минобороны РФ

Младший сержант из Новоусманского района Семен Никитин отличился в бою во время спецоперации. Ему удалось удержать стратегически важную высоту. Под минометным огнем он корректировал удары артиллерии и передавал в командный пункт информацию о перемещении противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 16 декабря.

Стремясь восстановить контроль над высотой, противник предпринял попытку наступления. Никитин своевременно заметил это. Прицельным огнем противотанковой управляемой ракеты он уничтожил две бронемашины и отделение боевиков. В итоге противник отступил.