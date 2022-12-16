Знакомый из кафе едва не изнасиловал жительницу Воронежской области

Завершилось расследование обстоятельств уголовного дела о попытке изнасилования. Как сообщили в воронежском СУСКе, обвиняемым по делу проходит 21-летний житель Аннинского района.

Ночью 15 октября 2022 года он вызвался проводить до дома в поселке городского типа Анна 40-летнюю местную жительницу, с которой познакомился в кафе. Выпитый алкоголь вдарил ухажеру в голову, он внезапно напал на спутницу, избил ее и попытался изнасиловать. Однако дама оказалась не из робкого десятка и смогла дать отпор парню. Сбежав в места, женщина отправилась в полицию.

Подозреваемого задержали, на предварительном следствии он полностью признал вину. Это также подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами. Дело направляется в суд.