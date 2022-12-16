Мина замедленного действия: воронежские экологи думают, как быть с полувековым захоронением химикатов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Департамент природных ресурсов и экологии пытается привлечь внимание федеральных экологов к многолетней проблеме в Бутурлиновскм районе. Об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель руководителя департамента Александр Царёв. По его словам, еще в 1972 году военные провели здесь захоронение ядохимикатов в двух металлических емкостях и непосредственно в грунте на глубине около трех метров. Информацию о могильнике засекретили – никто из местных чиновников не знает ни состава, ни объемов вещества.

- На протяжении 50 лет мы постоянно проводим мониторинг состояния почвы и воды вблизи захоронения, - сообщил Царев. – К счастью, пока никакого резкого ухудшения показателей не зафиксировали.

Однако эксперты опасаются, что за эти десятилетия металлические резервуары проржавели, и яд мог проникнуть в почвы. Поэтому проблема требует скорейшего решения. Однако силами и средствами региона это сделать невозможно.

- Мы добиваемся включения этого захоронения в федеральный экологический проект «Генеральная уборка», - продолжает Александр Царев. – Поэтому привлекаем к решению проблемы все ведомства: МЧС, Росприроднадзор.

По словам чиновника, только федеральные средства позволят извлечь ядохимикаты и захоронить их безопасно.