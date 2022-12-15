Члена горсовета по национальным отношениям в Воронеже задержали за незаконную миграцию

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Члена совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при городской администрации Воронежа Фархода Асоева задержали за нарушение миграционного законодательства. 38-летний уроженец Средней Азии был замечен в систематическом попрании закона.

По версии следствия, в Павловском районе с июля 2020 года по сентябрь 2022-го он организовал незаконное пребывание на территории России трех граждан сопредельного государства. Мужчина создавал мигрантам фиктивные браки, отцовство, регистрацию по месту пребывания для того, чтобы он могли находиться в регионе.

Как писал сайт vrn.kp.ru, Фархода Асоева 14 декабря задержали совместно представители ФСБ, полиции и Росгвардии у здания Воронежской областной Думы.

На него завели уголовное дело за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, мужчине грозит до семи лет заключения.