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НовостиЗвезды15 декабря 2022 13:03

В Воронежской области пройдет акция "День короткометражного кино"

Она продлится шесть дней
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В течение шести дней, с 15 по 20 декабря, в Воронежской области пройдет Всероссийская акция «День короткометражного кино». Жители региона смогут познакомиться с новинками короткого метра отечественного кинематографа в муниципальных культурно-досуговых учреждениях области.

- Акция позволяет выявить и поощрить талантливую творческую молодежь, расширить инфраструктуру кинопоказа молодежного кино, познакомить зрителей с новыми форматами кинематографа, а мастерам и молодым кинематографистам - поделиться знаниями, - отметили в Воронежском областном центре народного творчества и кино.