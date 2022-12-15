В Воронежской области пройдет акция "День короткометражного кино"

В течение шести дней, с 15 по 20 декабря, в Воронежской области пройдет Всероссийская акция «День короткометражного кино». Жители региона смогут познакомиться с новинками короткого метра отечественного кинематографа в муниципальных культурно-досуговых учреждениях области.

- Акция позволяет выявить и поощрить талантливую творческую молодежь, расширить инфраструктуру кинопоказа молодежного кино, познакомить зрителей с новыми форматами кинематографа, а мастерам и молодым кинематографистам - поделиться знаниями, - отметили в Воронежском областном центре народного творчества и кино.