Вторую часть реконструкции Воронежского Центрального парка начнут в 2023-м году

В парке создадут активности в формате пешеходного, велосипедного и лыжного отдыха Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вторую очередь реконструкции Центрального парка Воронежа планируют начать в 2023 году. Точная дата не определена. Обновление зеленой зоны задерживается из-за прокладки ливневого коллектора со стороны улицы Шишкова, часть которого пройдет через Центральный парк. Об этом сообщил во время прямого эфира глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, на необустроенной территории рекреационной зоны собираются сделать активности в формате пешеходного, велосипедного и, возможно, лыжного отдыха. Более определенной информации нет, поскольку пока нет проектных решений.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, первая очередь реконструкции Центрального парка прошла в 2014-2016-м годах.