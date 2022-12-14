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НовостиОбщество14 декабря 2022 16:08

На сохранение воронежских лесов в следующем году выделят 116 миллионов

На 54 миллиона закупят технику для борьбы с пожарами
Ирина КАЗАНИНА

В 2023 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на нужды лесного хозяйства Воронежской области направят 115 930 тысяч рублей. В том числе на выполнение мероприятий по лесовосстановлению и заготовке семян выделено 61 844 тысяч рублей, на приобретение лесопожарной техники – 54086 тысяч рублей.

Проект предполагает работы по лесовосстановлению на площади 2008,4 гектаров, из них 1297,8 га по государственному заданию. Кроме того предстоит заготовить 17 тонн семян лесных растений и приобрести пять пожарных автоцистерн и колесный трактор.

По словам руководителя Воронежского лесопожарного центра Юрия Пахомова, за четыре года реализации проекта парк техники центра обновился более чем на 80%. На службу лесникам пришла лесопожарная и лесохозяйственная техника на сумму 606,6 млн. рублей. За этот период на территории области посадили 9 тысяч гектаров леса.