Воронежские следователи начали проверку по сообщению о плесени в подъезде многоэтажного дома

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Следователи заинтересовались появившейся в СМИ информацией о том, что жильцы одной из квартир, расположенной на первом этаже дома по улице Писателя Маршака города Воронежа, страдают из-за постоянной сырости и плесени, вызванных подтоплениями в подвале многоквартирного дома. По сведениям журналистов, жалобы жильцов в контролирующие органы результатов не принесли. Воронежский СУСК организовал доследственную проверку.

- Следователями СК в рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц управляющей компании и ресурсоснабжающей организации, опрошены жильцы дома и иные лица, истребована и изучена необходимая документация, в том числе связанная с оценкой состояния коммуникаций, выполнены иные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.