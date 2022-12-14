Решение о новой елке для Воронежа приняли год назад

Губернатор ответил на критику горожан Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Губернатор Александр Гусев прокомментировал установку елки за 65 млн рублей в центре Воронежа, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в среду, 14 декабря. Он заверил, что решение было принято в декабре прошлого года, когда спецоперация еще не началась.

В вопросах жители поинтересовались, не лучше ли было направить эти миллионы на поддержку мобилизованных или же лечение больных детей. Александр Гусев ответил, что вся необходимая помощь военным оказывается, а на здравоохранение и так выделяются большие средства. При этом, по словам губернатора, старая елка уже выходила из строя, она была попросту опасна. Он добавил, что в 65 млн помимо новой елки вошла и стоимость остальных декораций на площади Ленина.

Скандал вокруг новогодних украшений разразился в сентябре, когда стало известно, сколько средств власти выделят на украшение площади Ленина. С учетом нынешней политической и экономической ситуации, горожане посчитали это расточительством.