Сотрудница мэрии Воронежа стала победительницей Всероссийского конкурса «Госзаказчик - 2022»

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Консультант отдела закупок управления муниципальных закупок администрации Воронежа Елена Меркулова победила во Всероссийском конкурсе «Госзаказчик - 2022» и вошла в число лучших специалистов в этой сфере - ТОП-100.

В профессиональном конкурсе соревновались 1300 специалистов из 83 регионов нашей страны. Перед участниками стояла задача успешно пройти три этапа: решить тесты и задания онлайн-викторин, практические задачи, а также написать эссе.

Победителей чествовали на торжественной церемонии, которая прошла 13 декабря в Москве в рамках итоговой Всероссийской конференции по закупкам «Госзаказ-2022-2023. Новый порядок». Перед участниками мероприятия выступили представители Федерального казначейства, ФАС России и Минпромторга России.