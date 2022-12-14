Перед судом предстанет воронежский адвокат за мошенничество на 66 тыс. рублей

В Воронеже будут судить 35-летнюю юриста из филиала областной коллеги адвокатов за «покушение на мошенничество». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 14 декабря.

По версии следствия, в сентябре 2022 года адвокат обманула клиента на 66 тыс. рублей. Женщина пообещала, что за эти деньги решит вопрос с затягиванием полицией рассмотрения административного дела до истечения сроков давности. При этом по факту сделать этого адвокат не могла. В момент передачи денег юриста задержала полиция.