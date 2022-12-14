Воронежский пропект Революции попал в тройку самых дорогих улиц России

Годовая аренда на главной улице города обходится в 29 тысяч рублей за метр Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежский проспект Революции попал топ улиц с самой дорогой арендой торговых помещений в России, по версии аналитиков из SRG. Первое место в тройке лидеров досталось проспекту Ямашева в Казани, где квадратный метр площади обходится в год арендаторам в 35 000 рублей. На втором месте - улица Урицкого в Иркутске, 32 000 рублей за метр. Нашему проспекту Революции отвели третье место, с годовой стоимостью аренды квадратного метра в 29 000 рублей.

В исследовании участвовали 14 городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а также 42 города с населением до 1 миллиона жителей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".