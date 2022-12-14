Суд отказался признать незаконной мобилизацию воронежца

Истец заявил, что не может служить по состоянию здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Воронежской области пытался обжаловать призыв по мобилизации, но безуспешно. Новоусманский районный отказал в удовлетворении иска к военному комиссариату Рамонского и Верхнехавского районов. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 14 декабря.

Повестку мужчине вручили 26 октября. Он должен был явиться в военкомат с вещами. Истец посчитал это решение незаконным, так как у него есть ряд заболеваний. Кроме того, в заявлении говорится, что мужчину мобилизовали без проведения медкомиссии.

Суд установил, что мобилизованный не сообщил комиссии о состоянии здоровья, а также не просил отправить его на медкомиссию. При этом по закону, призывник должен был самостоятельно заявить о своем желании, а также подать заявление на отсрочку. Медицинские документы в комиссариат он также не предоставил.

Отметим, решение Новоусманского суда в силу пока не вступило. Представители мобилизованного могут обжаловать его.