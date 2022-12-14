Под Воронежем без вести пропал 48-летний мужчина

Мужчина не выходит на связь с 8 декабря Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронежской области без вести пропал 48-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Александр Кочетов ушел из дома в Новой Усмани в неизвестном направлении. О нем ничего неизвестно с 8 декабря. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» во вторник, 13 декабря.

Пропавший ростом 185 см, нормального телосложения. У него седые волосы, голубые глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, штаны, сапоги и шапку черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.