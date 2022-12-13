Коммунальная авария оставила воронежский микрорайон без воды и электричества

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице Хользунова в районе дома №3 13 декабря обнаружили аварию на водопроводе диаметром 100 мм. Хлынувшая из-под земли вода затопила трансформаторную подстанцию N 635. По этой причине вышло из строя электрооборудование, питающее пять многоэтажек - это дома №№3, 5, 7, 9 на улице Хользунова и дом №71 по Шишкова.

- Энергетики перевели часть абонентов на резервные линии электроснабжения и подключили к источнику питания дневной стационар городской поликлиники N 3, - сообщили в гоэлектросети.

С помощью помпы из трансформатора постоянно выкачивают воду, но приступить к ремонту рабочие не могут, пока аварию на водопроводе не ликвидируют. Пока же энергетики подготовили все необходимое для восстановления оборудования.

Водоканал тем временем направил на место порыва трубы ремонтную бригаду. Для проведения работ временно с 13.05 часов 13 декабря в жилом квартале отключили воду .

- Специалисты будут стараться провести работы в максимально сжатые сроки. Добавим, что водоканал не располагает информацией о том, что последствием повреждения водопровода стало затопление трансформаторной подстанции, - отметили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».