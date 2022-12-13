В райцентре под Воронежем установили музыкальный памятник летчикам

фото администрации Новоусманского района

В Новой Усмани установили необычный памятник летчикам. «Эолова арфа» появилась на Аллее Героев. Архитектурная композиция представляет собой инструмент, звучащий из-за колебания воздуха при ветре. На основании памятника фраза: "Военным летчикам посвящается. Пусть ветер играет гимн Победы покорителям неба".

Памятник летчикам появился в Новой Усмани из-за съемок детского фильма "Крылья". Над картиной работает режиссер Елена Дубровская в рамках проекта «Киноуроки в школах России». В съемках участвуют школьники Новой Усмани. В ближайшее время будут снимать заключительные сцены фильма. После чего состоится официальное открытие памятника. В дальнейшем территорию вокруг памятника благоустроят, обещают в администрации района.