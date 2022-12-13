Доверчивая воронежская пенсионерка отдала псевдо-«риэлтору» 450 тысяч рублей

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Хохольскому району задержали 53-летнюю местную жительницу по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что летом 2020 года 83-летняя жительница поселка Хохольский обратилась к знакомой с просьбой помочь найти ей квартиру в Воронеже. Последняя позиционировала себя, как человека, имеющего обширный круг знакомых и пообещала помочь пожилой женщине.

Вскоре подозреваемая попросила у пенсионерки деньги, которые с ее слов понадобятся в виде задатка на покупку квартиры. Согласившись с указанными аргументами, пенсионерка передала ей 450 тысяч рублей. После этого злоумышленница длительное время не выходила на связь. Она ссылалась на свою занятость и иные обстоятельства.

После того как пенсионерка поняла, что ее обманули, подозреваемая продемонстрировала ей некоторые успехи в поиске жилплощади. Для этого она показала пенсионерке квартиру своих родственников, которые якобы вскоре собираются переехать. И лишь спустя два года пожилая женщина рассказала о данной ситуации своим родственникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая потратила полученные деньги на личные нужды. Помогать пенсионерке в ее просьбе она не собиралась. В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» аферистке грозит до шести лет лишения свободы.