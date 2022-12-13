В Воронежской области «Киа» насмерть сбила 56-летнего мужчину

В результате ДТП мужчина скончался на месте аварии от полученных травм. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, вчера, 12 декабря, примерно в 17:00 на 526 километре автодороги М4-«Дон» 26-летний житель Аннинского района, управляя автомобилем «Киа Серато», наехал на 56-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП мужчина скончался на месте аварии от полученных травм. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже «Ниссан» сбил 62-летнего мужчину.