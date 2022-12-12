В Воронежской области выросло число вакансий для людей с инвалидностью

Воронежские работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ограниченными возможностями. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в 2022-м для них выросло в регионе на 24%. Своими исследованиями поделились аналитики портала hh.ru.

С начала года в Воронежской области работодатели разместили более 3 тысяч предложений о работе, подходящие для соискателей с ограниченными возможностями здоровья. Это 3% от всех вакансий, открытых в регионе. В целом по стране доля таких предложений также составила 3%.

Соискателям с ОВЗ проще всего в Воронеже сейчас найти работу в продажах. К этой профсфере относится 42% вакансий. В топ-10 также вошли направления: «Административный персонал» (26%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (15%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), «Транспорт, логистика» (12%), «Рабочий персонал» (8%), «Наука, образование» (6%), «Строительство, недвижимость» и «Производство, сельское хозяйство» (по 4%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (3%)

Меньше всего вакансий для соискателей с инвалидностью открыто в профсферах «Юристы», «Высший менеджмент» и «Закупки» (по 0,4%). А также «Добыча сырья» (0,2%) и «Государственная служба, некоммерческие организации» (0,02%).