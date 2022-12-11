Умер журналист и писатель Владислав Аникеев, родившийся в Воронежской области

Жизнь Владислава Аникеева оборвалась на 87 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Туле 8 декабря умер журналист и писатель Владислав Аникеев, родившийся в городе Лиски Воронежской области. Ему было 86 лет.

Владислав Аникеев после окончания исторического факультета ВГУ с 1958 года работал редактором «Молодого коммунара», спецкором воронежской газеты «Коммуна» в Воронеже, а с 1967 по 1987 годы собкорром «Советской России на Средней Волге, Дальнему Востоке, Тульской и Калужской областям. В 1987-1990 годы Аникеев был собственным корреспондентом «Строительной газеты» по Тульской, Калужской, Орловской, Брянской и Рязанской областям. В 1990-1993 годы Владислав Васильевич был собкорром газеты «Гудок» по Московской железной дороге.

В 1993-1996 годы Владислав Аникеев работал главным редактором книжного издательства «Пересвет» в Туле. А с 1996 по 1999 был заместителем главного редактора газеты «Тульские известия». Владислав Васильевич также являлся председателем общественного комитета по спасению музея-заповедника «Ясная Поляна» и автором нескольких книг.

- Через всю жизнь Владислав Аникеев пронес любовь к воронежскому краю – своей родной земле. У нас сформировался как личность, а, работая в региональных СМИ, утвердился в выборе жизненного пути. Он оставил будущим поколениям большое наследие – свои книги, а также многочисленные публикации в газетах и журналах, ставшие настоящей хроникой его времени. Слова сочувствия передаю родным и близким Владислава Васильевича, его друзьям и всем, кто знаком с его творчеством, - выразил соболезнование в телеграм-канале регионального правительства губернатор Александр Гусев.