Спортивный турнир имени Героя России Романа Филипова пройдет в Воронеже 11 декабря

Соревнования по восточному боевому единоборству пройдут в Воронеже в спортивном центре «Гран-При» 11 декабря. Турнир будет посвящен памяти Героя России Романа Филипова. Организатором состязаний выступает региональная спортивная общественная организация «Федерация восточного боевого единоборства Воронежской области».

Турнир проводится в нескольких возрастных категориях: мужчины и женщины с 21 года, юниоры и юниорки 18 - 20 лет, юноши и девушки 14 - 17 лет, мальчики и девочки 12 - 13 лет и среди детей 8 - 11 лет.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из нашего региона и 80 судей. Поединки будут проводиться одновременно на восьми площадках.

СПРАВКА:

Восточное боевое единоборство объединяет четыре единоборства стран Восточной Азии: сётокан, кобудо, кудо и сито-рю. Они включают личные и командные полно-контактные поединки: с применением защитных средств (кудо, кобудо); условно-контактные поединки без средств зашиты (сётокан, сито-рю); поединки с имитацией оружия (кобудо), а также личные и групповые формальные технические комплексы (упражнения) как без оружия (сётокан, сито-рю), так и с традиционным восточным оружием (кобудо).

ВБЕ занимаются не только мальчики, но и девочки. Обучение можно начинать с пятилетнего возраста. В Воронежской области единоборствами занимается более тысячи детей и взрослых.