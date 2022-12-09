В Воронеже в День Героев Отечества прошла церемония возложения цветов

Фото мэрии Воронежа

В День Героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, в Воронеже прошла церемония возложения венков и цветов. Она состоялась по традиции на Аллее Героев центра военно-патриотического воспитания «Музей-Диорама». Об этом сообщили в мэрии.

Почтить память воинов на мероприятие прибыли губернатор Воронежской области Александр Гусев, первый вице-мэр Сергей Петрин, представители областной и городской дум, правоохранительных органов, силовых структур, ветеранских и волонтерских организаций.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Священнослужители Воронежской епархии провели траурную панихиду, а военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Затем почетный караул прошел торжественным маршем.

Напомним, День Героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. Он был возрожден в 2007 году. В этот день в каждом регионе страны чествуют Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Фото мэрии Воронежа

– На протяжении всей истории государства наши соотечественники неизменно проявляли мужество и героизм перед лицом опасности, умение проявлять стойкость, вместе преодолевать трудности и добиваться победы. Мы гордимся тем, что в летопись нашего края золотыми буквами вписаны имена более ста воронежцев - Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Эта высшая степень отличия в нашей стране присваивается за выдающиеся заслуги перед народом. Вы – яркий пример верности своему служебному и гражданскому долгу, достойный пример истинного патриотизма для молодых поколений россиян. С особым чувством мы благодарим тех, кто сегодня защищает Родину, исполняя конституционный долг. Вы достойные наследники своих предков! – отметил мэр Вадим Кстенин в совместном с председателем городской Думы Владимиром Ходыревым официальном обращении.