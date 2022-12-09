В боях за Донбасс погиб 32-летний рядовой из Воронежской области

Фото с личной страницы Игоря Кирноса в соцсети «ВКонтакте» Фото: Предоставлено "КП"

В бою под поселком Новоселовское Луганской народной погиб наш земляк, 32-летний уроженец Лискинского района Андрей Весельев. Об этом 9 декабря рассказал глава администрации муниципалитета Игорь Кирнос. Теплые слова о рядовом Весельеве он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

– Как рассказывают его многочисленные друзья и сослуживцы, он всегда был душой компании, честным и отзывчивым парнем, принципиальным человеком, истинным патриотом Родины. Память об Андрее навсегда останется в наших сердцах, – сказал Игорь Кирнос.