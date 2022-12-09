С пожара в центре Воронежа эвакуировали 18 жильцов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В МЧС раскрыли подробности пожара в центре Воронежа, где хозяина горевшей квартиры спускали с третьего этажа при помощи автолестницы.

Загорелось в многоквартирном доме на ул. Плехановской, 15 среди бела дня. Пожарных вызвали в 14.09.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на третьем этаже поврежден огнем коридор по всей площади. Спасатели эвакуировали из подъезда 18 человек. Никто не пострадал. Пожар ликвидировали в 14.23. На месте работали 16 огнеборцев на четырех пожарных машинах, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.