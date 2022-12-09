Воронежский драмтеатр поставил к Новому году "Звездного мальчика"

Звездный мальчик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 24 декабря и по 4 января включительно в Воронежском драмтеатре будут показывать "Звездного мальчика". Сказку Оскара Уайльда специально к новогодним каникулам поставил режиссер Никита Рак.

Звездный мальчик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Поучительная история рассказывает о добре и зле, красоте и жестокосердии, искуплении вины и прощении. Посмотрев ее, ребята поймут, что красота не всегда полна доброты, а уродство не означает зло. Спектакль наполнен атмосферой чудес и превращений, музыкой и светом.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Звездный мальчик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Это одна из моих любимых сказок из детства. С ребенком можно не только заигрывать, можно говорить и о серьезных вещах. Дети – те же люди, только маленькие. Они все понимают и чувствуют. И театр должен не только веселить, но и воспитывать. Спектакль учит тому, что в жизни бывают и трудные моменты, и пережить их можно только поступая по-человечески. В моем детстве было неприличным жить только для себя, надо было что-то делать для других, для Родины. Сейчас во главе всего самость, девиз - бери от жизни все. Но нужно думать и о других, помогать, принимать других такими, какие они есть. Иначе мы далеко не уедем, - сказал режиссер Никита Рак. - Спектакль не обязательно должен быть благостным, но мир после него должен стать лучше. Ведь глобальная цель искусства - делать мир чуточку лучше.

Перед волшебной зимней сказкой детвору ждет в фойе интермедия елки.

Звездный мальчик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Звездный мальчик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ