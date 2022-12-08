Двое воронежцев пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями на Московском проспекте

Пострадавших госпитализировали Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На Московском проспекте столкнулись четыре автомобиля, ехавшие друг за другом. Двух человек госпитализировали с места аварии. ДТП произошло у дома №144б в 15.10 четверга, 8 декабря. Сейчас на месте работают госавтоинспекторы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 34-летий водитель "Renault Stepway" врезался в "Лада-Ларгус", который от удара протаранил ВАЗ-2107. После этого ВАЗ столкнулся с «Нива Шевроле». В результате пострадали водитель «Лады», 67-летний местный житель, и его пассажир. Их доставили в медучреждение.