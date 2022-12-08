Около 10% воронежцев намерены работать в новогоднюю ночь

Воронежцы рассказали, как планируют встретить 2023 год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Около 73% опрошенных воронежцев будут встречать 2023 год дома. При этом 10% жителей областного центра новогоднюю ночь проведут на работе. Таковы результаты исследования, которое провела компания SuperJob. Результаты опубликовали в четверг, 8 декабря.

Исследователи отметили, что на дежурство в праздник чаще соглашаются мужчины, чем женщины – 9% против 3%.

По 3% респондентов ответили, что намерены провести праздник в гостях и в поездке, еще 2% - в деревне или на даче. 4% назвали другие варианты: за границей, на улице в ресторане и так далее.

Большинство опрошенных планируют провести новогоднюю ночь в кругу семьи – 73%. Около 11% воронежцев будут праздновать в одиночестве, около 4% - с друзьями. По 2% предпочли компанию любимого человека и коллег по работе. При этом 1% участников опроса намерены отпраздновать с любимым питомцем.