Воронежскую охотинспекцию передадут из департамента природных ресурсов в ведение управления лесхоза

Фото Воронежского стрелкового клуба Фото: Предоставлено

На официальном сайте Воронежского правительства опубликовали проект постановления о передаче охотинспекции из структуры департамента природных ресурсов в управление лесного хозяйства области.

Надо отметить, что слухи о предстоящей передаче полномочий контроля за охотой из одного ведомства в другое ходили в охотсообществе области уже больше месяца. Однако в правительстве их предпочитали не комментировать, а на запросы СМИ отвечали уклончиво.

- Будем надеяться, что в новом году в охотничьей сфере нашего региона произойдут фундаментальные изменения в лучшую сторону, Клуб же со своей стороны поможет новому руководству охотинспекции обратить внимание на возникающие вопросы в данной сфере, - отреагировал на решение правительства руководитель Воронежского стрелкового клуба Альберт Горбачев.