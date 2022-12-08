За покушение на убийство будут судить 64-летнего воронежца

Разборка произошла в общежитии на улице Хользунова
Фото: из архива «КП»
Следователи подготовили к передаче в суд дело по обвинению 63-летнего воронежца в покушении на убийство.
16 марта этого года в общежитии на улице Хользунова собралась компания из трех человек: женщины, ее 64-летнего сожителя и 44-летнего гостя. Во время попойки мужчины поссорились, старший несколько аз ударил младшего ножом в спину. Решив, что мужчина умер, злоумышленник покинул помещение.
Потерпевший тем временем пришел в сознание и смог вызвать скорую помощь, благодаря чему остался жив.
Нападавшего задержали и заключили под стражу. В ходе предварительного следствия мужчина признал вину лишь частично, утверждал, что не хотел убивать знакомого. Но эту версию следствие опровергло.
- Собранная доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением, - сообщили в воронежском СУСКе.