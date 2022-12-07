В Воронежской области водитель тягача устроил аварию с двумя ранеными

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 6 декабря, около 17 часов в Грибановском районе на 598 километре трассы «Каспий» случилась авария. 60-летний водитель тягача «Ивеко» с полуприцепом, выезжая с автомобильной стоянки, не уступил дорогу «Ладе-Ларгус» и врезался в нее.

44-летний житель Волгоградской области, управлявший «Ладой» и его 31-летний земляк-пассажир получили травмы. Их на скорой отвезли в больницу.

Шофер тягача в аварии не пострадал. Но ему, видимо, придется отвечать за то, что устроил аварию. Полицейские выясняют, почему он грубо нарушил правила.