Юные гитаристы сыграют воронежцам «Аве Мария»

10 декабря в библиотеке имени Никитина пройдет концерт учащихся детской школы искусств № 11 имени Носырева. Выступят воспитанники преподавателя по классу гитары Александра Шевцова.

Нелли Классен, Анна Морозова, Дарья Полякова, Артем Буряков, Лев Гришаев и другие начинающие гитаристы исполнят популярные произведения известных русских и зарубежных композиторов: «Вальс» Андрея Тихомирова, «Аве Мария» Джулио Каччини, «Вальс» Фердинандо Карулли, «Экоссез» Мауро Джулиани, «Модерато» Франсиско Молино.

Концерт пройдет 10 декабря в 15.00 в корпусе "Никитинки" на ул. Орджоникидзе, 36, на третьем этаже. 6+