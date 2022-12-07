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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:30

Главой воронежского землячества в Москве стал председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев

Его кандидатуру выдвинул губернатор Александр Гусев
Юрий КОЗЛОВ
Виктор Бондарев.

Виктор Бондарев.

Фото: council.gov.ru

Новым главой воронежского землячества в Москве стал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Глава области рассказал о встрече в Москве с активом воронежского землячества. В ходе нее губернатор предложил кандидатуру Виктора Бондарева на пост президента этого общественного движения. Ее одобрили единогласно.

Во время встречи обсуждали состояние дел в Воронежской области. И, в частности, поддержку со стороны региона СВО. Члены землячества заявили о готовности внести свой вклад через областной фонд поддержки бойцов спецоперации.

Александр Гусев напомнил, что из-за пандемии люди, составляющие актив воронежского землячества, виделись намного реже, чем раньше. Теперь ситуация в этом плане должна нормализоваться.