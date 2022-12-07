В Воронеже до конца года снесут еще 12 киосков

В Воронеже продолжают сносить незаконно установленные торговые павильоны. Список киосков, подлежащих демонтажу до конца декабря, на днях дополнили. К 17 планируемых к сносу ранее прибавили еще 12. Торговые павильоны будут сносить в трех районах: Коминтерновском, Ленинском и Советском.

Адреса торговых павильонов, которые в ближайшее время должны снести:

три киоска на улице Южно-Моравская, 62;

улица Южно-Моравская, 36;

два торговых объекта на улице 45-й Стрелковой Дивизии возле остановки «ВРТТЗ»;

два НТО на улице Матросова, 6а Московский проспект, 82;

улица Ворошилова, 24;

переулок Политехнический, 37;

улица Путиловская, 17.

Напомним, с конца сентября снесенные торговые павильоны городские власти могут сдать их в металлолом, если в течение трех месяцев то, что от них осталось, не заберет владелец. Вырученные деньги пойдут в городской бюджет.