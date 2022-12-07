В Воронеже до конца года снесут еще 12 киосков

В Воронеже продолжают сносить незаконно установленные торговые павильоны. Список киосков, подлежащих демонтажу до конца декабря, на днях дополнили. К 17 планируемых к сносу ранее прибавили еще 12. Торговые павильоны будут сносить в трех районах: Коминтерновском, Ленинском и Советском.
Адреса торговых павильонов, которые в ближайшее время должны снести:
три киоска на улице Южно-Моравская, 62;
улица Южно-Моравская, 36;
два торговых объекта на улице 45-й Стрелковой Дивизии возле остановки «ВРТТЗ»;
два НТО на улице Матросова, 6а Московский проспект, 82;
улица Ворошилова, 24;
переулок Политехнический, 37;
улица Путиловская, 17.
Напомним, с конца сентября снесенные торговые павильоны городские власти могут сдать их в металлолом, если в течение трех месяцев то, что от них осталось, не заберет владелец. Вырученные деньги пойдут в городской бюджет.