Итоговое сочинение в Воронежской области напишут 9134 выпускника

Ученики 11-х классов в Воронежской области сегодня, 7 декабря пишут итоговое сочинение или изложение. Данная форма проверки знаний используется в качестве допуска к ЕГЭ. Написание сочинения выбрали 9134 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента образования.

Изложение напишут 44 человека. Это школьники с ограниченными возможностями здоровья (16 человек) и воспитанники спецучреждений закрытого типа (28 человек).

Как пояснили в департаменте, на экзамен отводится 3 часа 55 минут. Детям с инвалидностью предоставят дополнительные 1,5 часа. Рекомендуемый объем работы – 350 слов, но не менее 250 слов. Для итогового изложения ограничение – не менее 200 слов.

Итоговое сочинение могут написать и выпускники прошлых лет. Результаты важны при поступлении в вузы они действительны в течение четырех лет. Те, кто получит «незачет» в этот раз, смогут повторить проверку – 1 февраля и 3 мая 2023 года.