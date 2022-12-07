«Оранжевый» уровень погодной опасности в Воронежской области продлили из-за мороза

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Воронежской области продлен до утра четверга 8 декабря из-за аномальных холодов. Это следует из данных прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России.

Как сообщает портал, период предупреждения действует до 6.00 8 декабря. Температура воздуха будет ниже нормы местами по региону на семь градусов и даже больше. В каких именно районах ожидается сильное похолодание – не уточняется.

Ранее МЧС сообщило, что в Воронежской области объявили штормовое предупреждение с 6 по 8 декабря из-за установившихся аномальных для начала декабря морозов. Впрочем, синоптики в четверг обещают уже гораздо менее морозную погоду: ночью в области до -13, днем – до -7, в Воронеже соответственно до -10 и -5.