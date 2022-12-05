В Воронежской области к концу недели ожидается перепад температур

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Рабочая неделя в Воронеже началась с мороза. Сегодня, 5 декабря, на улице днем -10. Но к выходным синоптики ожидают перепад температур.

По данным Воронежского гидрометцентра, погода в начале недели обусловлена влиянием гребня антициклона. Ночами по области до -19, в Воронеже до -16. Днем 6 и 7 декабря до 8-10 градусов мороза.

В четверг, 8 декабря, станет теплее и пойдет снег. Днем до 3-6 градусов мороза.

В пятницу, 9 декабря, снег усилится и потеплеет до -1. А на выходных ожидается нулевая температура.