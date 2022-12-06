Под Воронежем под лед провалился 7-летний мальчик

У обоих детей диагностировали переохлаждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Воронежем 9-летняя девочка спасла брата, провалившегося под лед. Ребенок попал в холодную воду на реке Ведуга в селе Губарево Семилукского района в воскресенье, 4 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Когда мальчик провалился под лед, девочка прыгнула за ним и помогла выбраться. Очевидцы отвезли детей в районную больницу. У обоих диагностировали переохлаждение. Состояние мальчика было тяжелым, поэтому его отвезли в Воронежскую областную детскую больницу. Сейчас он находится в реанимации. Девочку после осмотра отпустили домой.