В МЧС объявили штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномальных холодов

Пришел мороз - береги от холода нос! Фото: Мария АНАНОВА

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение с 6 по 8 декабря из-за установившихся в нашем регионе аномальных для начала декабря морозов. Среднесуточная температура может быть ниже нормы на семь градусов и даже больше. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Сотрудники ведомства получили соответствующую информацию от Воронежского гидрометцентра.

Жителям Воронежской области в связи со штормовым предупреждением рекомендует быть внимательными и осторожными. В частности, не стесняться (особенно молодым людям) плотно одеваться, чтобы исключить риск себе что-нибудь отморозить.

Между тем, синоптики прогнозируют еще одну очень холодную ночь на 7 декабря. Местами по Воронежской области температура может опуститься до -18 градусов, в Воронеже – до -15. Днем же соответственно до -11 и -8.

8 декабря обещают уже гораздо менее морозную погоду: ночью в Воронежской области до -13, днем – до -7, в Воронеже соответственно до -10 и -5.