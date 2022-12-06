Коронавирус в Воронежской области на утро 6 декабря: 91 человек заболел, никто не умер

Ковид дает врачам передышку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи на этот раз дали успокаивающую статистику суточных заболеваний коронавирусом. На утро вторника, 6 декабря, эту опасную заразу подхватил еще 91 человек, при этом в больницы попали 32. На начало дня 5 декабря заболевших было чуть больше – 96, а вот госпитализация потребовалась всего 13 из них. Всего захворавших COVID-19 в Воронежской области стало уже 459 528.

Уже несколько суток подряд никто не умирает от осложнений коронавируса. К счастью, на утро 6 декабря тоже никто в мир иной от этой причины не ушел. Число жертв ковида застыло на отметке 8 594.

В то же время еще 106 жителей Воронежской области вылечились. На утро 5 декабря закрывших больничный было гораздо меньше – 68. Всего же избавились от ковида уже 459 437 наших земляков.