В Воронеже бывшему директору городских кладбищ смягчили уголовную статью

Теперь Хаустову грозит максимум не 12 лет лишения свободы, а всего лишь четыре. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Экс-руководителю администрации воронежских кладбищ Андрею Хаустову удалось добиться смягчения уголовной статьи, по которой он предстанет перед судом. Теперь он будет отвечать не за покушение на получение взятки, а за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил адвокат господина Хаустова Алексей Шишмонин.

Уголовное дело в отношении Андрея Хаустова возбудили в декабре 2021 года. По версии следствия, через знакомую женщину он намеревался получить взятку в 500 тысяч рублей от мужчины, желавшего похоронить родственницу на закрытом Юго-Западном кладбище. Однако посредницу задержали.

Хаустова отправлять в СИЗО не стали, его отпустили под подписку о невыезде. Более того, четыре месяца он как ни в чем не бывало ходил на работу. И только по решению суда проштрафившегося руководителя отстранили от должности. Служители Фемиды согласились с позицией следователей, указывающих на то, что на своем посту Хаустов мог оказать давление на свидетелей.

Адвокат Алексей Шишмонин заявил, что в ходе следствия был установлен факт злоупотребления должностными полномочиями Андреем Хаустовым в связи с нарушением порядка оформления разрешений на захоронение. А вот намерение получить взятку доказать не удалось. Потому статью и переквалифицировали. Ранее Хаустову грозил срок до 12 лет и крупные штрафы, теперь же – максимум четыре года.

Также адвокат сообщил, что расследование дела завершили, материалы передали в прокуратуру, и суд по нему уже не за горами.