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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:50

Воронежцы могут отправить письма мобилизованным военно-полевой почтой

Сообщения уйдут через Москву по воинским частям
Ярослав ИВАНОВ
фото Минобороны РФ

фото Минобороны РФ

Воронежцы, чьих родственников мобилизовали в рамках решения задач СВО на Украине, могут отправить им письма. Минобороны России организовало доставку отправлений военнослужащим посредством фельдъегерско-почтовой связи.

- Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части». Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва, - отметили в Минобороны России.

Военнослужащих в зоне СВО обеспечат почтовыми конвертами и письменными принадлежностями, и они тоже смогут послать весточку домой.