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НовостиОбщество5 декабря 2022 9:55

Воронежский крематорий возобновил работу

Печь не работала почти месяц
Ирина КАЗАНИНА

В Воронеже возобновил работу крематорий. После непродолжительного простоя, 5 декабря «Воронежское похоронное бюро» начало снова принимать заявки на кремацию и организацию прощальных церемоний.

Напомним, крематорий не работал с 8 ноября. Причиной простоя стали проблемы с поставкой в Россию импортных оригинальных деталей из-за введения санкций. Плановое обследование печи чешского производства выявило необходимость замены комплектующих элементов, достать которые в современных условиях оказалось непросто.