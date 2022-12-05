Воронежский крематорий возобновил работу

В Воронеже возобновил работу крематорий. После непродолжительного простоя, 5 декабря «Воронежское похоронное бюро» начало снова принимать заявки на кремацию и организацию прощальных церемоний.

Напомним, крематорий не работал с 8 ноября. Причиной простоя стали проблемы с поставкой в Россию импортных оригинальных деталей из-за введения санкций. Плановое обследование печи чешского производства выявило необходимость замены комплектующих элементов, достать которые в современных условиях оказалось непросто.