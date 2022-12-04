Шесть человек пострадали в Воронеже в столкновении иномарок

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже столкнулись автомобили Toyota Avensis и Nissan Liberty. Пострадали шесть жителей региона. Им потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла утром в воскресенье, 4 декабря. Иномарки столкнулись около 09.20 возле дома №36 по улице Вавилова. За рулем Toyota Avensis был 25-летний житель Кантемировского района, а автомобилем Nissan Liberty управлял 37-летний горожанин.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все причины произошедшего.