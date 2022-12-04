В Воронеже девушка справила нужду в лифте под видеокамерами

Очередной неприятный эпизод со справляющими нужду в воронежских лифтах попал на запись видеокамер. Инцидент произошел в многоэтажке №84 по улице Независимости. Местные жители, возмутившись поведением юной особы, которая не дотерпела до туалета, и выложили кадры в социальных сетях 3 декабря.

На них видно, как девушка зашла в лифт многоэтажки, справила нужду и вышла. Подобное поведение вызвало гнев соседей.

Кстати, это не единственный случай, когда справляющие нужду в лифтах воронежцы попадают в объективы видеокамер. Неделей ранее похожий эпизод случился в подъезде многоэтажки в жилом комплексе «Цветной бульвар» на ул. 45-й Стрелковой дивизии. Там не удержался курьер.