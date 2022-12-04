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НовостиОбщество4 декабря 2022 6:05

20-градусный мороз обрушится в понедельник ночью на Воронежскую область

В самой столице Черноземья будет до - 15
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В начале новой рабочей недели в Воронежскую область придет настоящая зима. Ночью 5 декабря, с воскресенья на понедельник, местами по региону ожидается до 20 градусов мороза. Данные по прогнозу опубликовал гидрометцентр.

В каких именно районах следует ожидать сильного похолодания – не уточняется. В самом областном центре при этом будет немного теплее. Например, сегодня днем в Воронеже будет не более - 9 градусов.

А вот ночью обещают до -13… -15 ° мороза. Ветер восточный и юго-восточный. Осадков не ожидается.