20-градусный мороз обрушится в понедельник ночью на Воронежскую область

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В начале новой рабочей недели в Воронежскую область придет настоящая зима. Ночью 5 декабря, с воскресенья на понедельник, местами по региону ожидается до 20 градусов мороза. Данные по прогнозу опубликовал гидрометцентр.

В каких именно районах следует ожидать сильного похолодания – не уточняется. В самом областном центре при этом будет немного теплее. Например, сегодня днем в Воронеже будет не более - 9 градусов.

А вот ночью обещают до -13… -15 ° мороза. Ветер восточный и юго-восточный. Осадков не ожидается.