Жителя Воронежской области задержали за секс со школьницей

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Новохоперском районе Воронежской области задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в интимных отношениях с 14-летней девушкой. Секс между взрослым юношей и школьницей произошел по обоюдному согласию.

Парня задержали в конце осени, после того, как о произошедшем стало известно маме девочки. Она и обратилась в правоохранительные органы. По заявлению родственницы возбудили уголовное дело.

- Подозреваемый в содеянном сознался. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в СУСК Воронежской области.