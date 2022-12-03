В центре Воронежа ВАЗ сбил пенсионера

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 22.50 в пятницу, 2 декабря, на улице Кольцовской 22-летний водитель, житель Панино, управляя автомобилем ВАЗ-21140, совершил смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек не заметил переходившего дорогу в неположенном месте пешехода - 65-летний воронежец пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту аварии полицейские организовали проверку.