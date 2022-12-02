Синоптики дали прогноз, каким будет декабрь в Воронежской области

В декабре на улице лучше долго не стоять - в Снегурочку превратишься! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на первый месяц зимы. Природных катаклизмов не обещают, но у этого декабря будет своя специфика.

- Среднесуточная температура будет немного ниже средних многолетних значений. Она достигнет примерно -5,1 градуса при норме в -4,1. То есть, ниже ровно на градус. В то же время будет немного меньше осадков. Их ожидаем в районе 32 миллиметров. Это 80 процентов от нормы. Она равна 40 миллиметрам, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

В Воронеже в ближайшие выходные ночью температура будет опускаться до -12 градусов, а в начале следующей недели – и до -14. Дни будут более теплыми – ниже -7…-8 столбик термометра не опустится.