В центре Воронежа почтили память без вести пропавших солдат

Дать памяти павшим воинам отдали представители властных структур. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже прошла традиционная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на площади Победы. Прошла она перед Днем Неизвестного солдата, который отмечают 3 декабря. Напомним, что дата была выбрана из-за того, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, у стен Московского Кремля в Александровском саду торжественно захоронили прах неизвестного солдата.

Почтить память погибших и без вести пропавших во время войн и военных конфликтов пришли представители областной и муниципальной власти, силовых структур, духовенства, общественных и ветеранских организаций. В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов, первый заместитель главы администрации города Сергей Петрин и вице-мэр Сергей Глазьев.

Священнослужители Воронежской епархии провели траурную панихиду, военный оркестр исполнил гимн России, прошел торжественным маршем почетный караул.