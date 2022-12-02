В Воронеже задержали водителя, не заплатившего тысячу штрафов

Когда "приперло", мужчина мигом заплатил долг. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 1 декабря, в Ленинском районе на улице Веры Фигнер автоинспекторы остановили «Тойоту Ленд Крузер Прадо», которой управлял 25-летний местный житель. При проверке по базе данным полицейские выяснили, что за мужчиной числится около тысячи неоплаченных штрафов на общую сумму 670 тысяч рублей. Половина из них была связана с нарушениями правил в Воронежской области.

Мужчину предупредили, что, если он не оплатит штраф, на автомобиль наложат арест. Деньги водитель сразу нашел. И долг отдал. После этого его отпустили.

В ГИБДД напоминают, что проверить любую машину можно проверить на наличие задолженностей по базе данных по этой ссылке